Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 takımın yer aldığı 1. tur maçları, oynanan 19 karşılaşmayla tamamlandı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerin ardından rakiplerini yenen 21 takım adını bir üst tura yazdırdı.
Kupada günün sonuçları şöyle:
Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-1
Sinopspor-Ünye 1957 Spor: 4-2
Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor: 3-2
Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor: 1-0
Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği: 0-3
Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor: 2-0
Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 2-1
1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-5
Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor: 4-1
68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor: 2-1
Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor: 1-0
Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911: 2-0
Altınova Belediyespor-Çayırovaspor: 3-4
Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor: 3-2
Maltepespor-Beylerbeyi: 1-0
Yeniçağa Spor-Bartınspor: 0-2
Kütahyaspor-Ödemişspor: 3-2
Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor: 2-1
Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor: 0-1
Kupada dün oynanan 2 karşılaşmada Karaman Belediyespor, Yozgatspor 1959'u 1-0, Karadeniz Ereğli Belediyespor da 1074 Çankırıspor'u 3-2 yenmişti.
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