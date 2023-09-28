Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur tamamlandı Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, 2 maçla tamamlandı. Rakiplerini 2-1'lik skorlarla mağlup eden Malatya Arguvan SK ve Bitexen Adana 1954 adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, 2 maçla tamamlandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor: 2-1

Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi, yarın (29 Eylül Cuma) saat 13.30'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Bu turda, 1. tur maçlarında rakiplerini eleyen 31 takım ile TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım katılacak.