Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur tamamlandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur tamamlandı

        Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, 2 maçla tamamlandı. Rakiplerini 2-1'lik skorlarla mağlup eden Malatya Arguvan SK ve Bitexen Adana 1954 adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:33 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası'nda 1. tur tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, 2 maçla tamamlandı.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

        Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor: 2-1

        Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor: 2-1

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekimi, yarın (29 Eylül Cuma) saat 13.30'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek. Bu turda, 1. tur maçlarında rakiplerini eleyen 31 takım ile TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım katılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!