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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, çekilen kura sonucunda belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:33
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        Kupada 2. tur eşleşmeleri belli oldu
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

        Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 ekip olmak üzere toplam 50 takım yer aldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası statüsü gereği müsabakalar, seri başı takımların ev sahipliğinde yapılacak.

        Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

        Isparta 32 Spor-Sincan Belediyespor

        Diyarbekirspor-Büyükçekmece Tepecikspor

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        Weecoins Kırklarelispor-Çorluspor 1947

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Silivrispor

        Menemen FK-Bursa Yıldırımspor

        GMG Kastamonuspor-Sebat Gençlikspor

        Denizlispor-Burhaniye Belediyespor

        Bursaspor-Gölcükspor

        Sivas Dört Eylül Futbol-23 Elazığ FK

        Muş 1984 Muşspor-Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

        Sapanca Gençlikspor-Talasgücü Belediyespor

        Serik Belediyespor-Malatya Arguvanspor

        Sarıyer-Karabük İdmanyurduspor

        Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Şırnak İdmanyurduspor

        Altınordu-M.Akif Ersoy Üniversitesi

        Zonguldak Kömürspor-Tokat Belediye Plevnespor

        Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

        Pazarspor-Silifke Belediyespor

        Nazilli Belediyespor-Hacettepe 1945

        Hes İlaç Afyonspor-Bitexen Adana 1954 FK

        Amber Çay Eynesil Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor

        Karşıyaka-Bigaspor

        İnegölspor-(Kars 36-Dersimspor)/Doğu Beyazıtspor galibi

        Uşakspor-Aliağa Futbol

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