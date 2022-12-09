Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada göre, kupada 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:
20 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 Aralık Çarşamba:
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 Aralık Perşembe:
13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)
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