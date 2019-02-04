Ziraat Türkiye Kupası’nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Trabzonspor, kupada Fenerbahçe’yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Ümraniyespor’u konuk edecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 20.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçları şöyle:

Yarın

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor

6 Şubat Çarşamba

18.30 EY Malatyaspor-Göztepe

20.30 Galatasaray-Hatayspor

7 Şubat Perşembe

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa