Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
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