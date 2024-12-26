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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk müsabakaların programı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:51
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        Kupada ilk hafta programı belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk müsabakaların programı açıklandı. Grupların ilk maçları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

        Karşılaşmaların programı şöyle:

        7 OCAK SALI

        13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

        15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

        19.00 Sivasspor - Beşiktaş

        21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

        8 OCAK ÇARŞAMBA

        13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

        15.30 Eyüpspor - Boluspor

        18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

        20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

        9 OCAK PERŞEMBE

        13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

        15.30 Çorum FK - Konyaspor

        18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

        20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

        Bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacaktır.

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