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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:04
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        Kupa'da son 16 turu heyecanı!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

        Yarın

        14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

        17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

        20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

        7 Şubat Çarşamba

        14.30 Sivasspor - Konyaspor

        17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

        20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

        8 Şubat Perşembe

        17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

        20.45 Antalyaspor - Beşiktaş

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