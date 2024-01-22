Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimlerinde geri sayım başladı! Son 16'ya hangi takımlar yükseldi? - Futbol Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimlerinde geri sayım başladı! Son 16'ya hangi takımlar yükseldi? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura çekimi tarihi ve saati netlik kazandı. 5. tur maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımlar da belli oldu. ZTK son 16 turu kura çekim tarihi ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte kura çekiminin tarihi... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:19 facebook

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'den, Trendyol 1. Lig'den ve TFF 2. Lig'den ekiplerin yer alacağı kura çekimi tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 14.00'te gerçekleşecek. Kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.