Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki
4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün