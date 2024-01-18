Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile başladı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan 5. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. 5. tur eşleşmelerinde galip takım bir üst tura çıkarken, mağlup olan takım statüye göre eleniyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 5. tur müsabakaları 16-17-18 Ocak tarihleri arasında oynanacak. 5. tur eşleşmelerinin galibi Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turundan devam edecek. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...

        2

        ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

        3

        Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

        4

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

        Fatih Karagümrük

        Bandırmaspor

        Hatayspor

        Ankaragücü

        Beşiktaş

        Antalyaspor

        Başakşehir

        Gaziantep FK

        5

        Samsunspor

        24 Erzincanspor

        Fenerbahçe

        6

        Gençlerbirliği

        Trabzonspor

        Konyaspor

        Sivaspor

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ax-3 ekibi, uzay aracına hareket etti
        Ax-3 ekibi, uzay aracına hareket etti
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        3. gol!
        3. gol!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var