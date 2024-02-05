Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK son 16 turu tek maç mı?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri gerçekleşen kura çekiminin ardından belli olurken, maç programı ve fikstürü de netlik kazandı. Böylelikle, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman oynanacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 20:07 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri kadar, ZTK son 16 maçlarının oynanacağı tarih de futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? ZTK Türkiye Kupası son 16 turu tek maç mı?" İşte ZTK son 16 turu eşleşmeleri ve fikstürü...

        2

        TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maç programı ve fikstürü belli oldu. ZTK son 16 turu karşılaşmaları 6,7 ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.

        3

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TEK MAÇ MI?

        Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım üst tura yükselecek. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmaların ardından üst tura geçen takımı penaltı atışları belirleyecek.

        4

        6 ŞUBAT SALI

        Fatih Karagümrük-Samsunspor 14:30

        Ankaragücü-24 Erzincanspor 17:30

        Galatasaray-Bandırmaspor 20:45

        5

        7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

        Sivasspor-Konyaspor 14:30

        Başakşehir Hatayspor 17:30

        Gaziantep FK- Fenerbahçe 20:45

        6

        8 ŞUBAT PERŞEMBE

        Gençlerbirliği-Trabzonspor 17:30

        Antalyaspor-Beşiktaş 20:45

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr