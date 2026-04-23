Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı büyük sürprizlere sahne oldu. Kupanın favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray, rakiplerine elenerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a uzatmalarda son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olurken yarı final şansını kaybetti. Galatasaray ise sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kupadan elendi. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam etti. Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından son yarı finalist Beşiktaş oldu. Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri kadar, yarı final maç tarihleri de futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından son yarı finalist Beşiktaş oldu.
İşte yarı final eşleşmeleri:
Konyaspor - Beşiktaş
Gençlerbirliği - Trabzonspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor. Kesin programın ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.
Türkiye Kupası final maçı ise 24 Mayıs 2026 tarihinde tarafsız sahada oynanacak.