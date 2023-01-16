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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı 17 Ocak Salı günü oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlıyor
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları 17 Ocak Salı, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, 17 Ocak Salı günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise çarşamba günü Ankaragücü'nün konuğu olacak. Turun son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç usulüne göre yapılacak mücadelelerin kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupada son 16 turu maç takvimi şu şekilde:

17 Ocak Salı
14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor
17.30 Antalyaspor - Kayserispor
20.30 Alanyaspor - Galatasaray

18 Ocak Çarşamba
14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor

19 Ocak Perşembe
17.30 Gaziantep FK - Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

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