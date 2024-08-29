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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zirai ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak istediler! 2 kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişiden 2'si öldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, içerisinde zirai ilaç bulunan sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtaran 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Küçük çocuk ile 1 kişinin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:35 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:35
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        Havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak istediler! 2 kişi boğuldu
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        Aydın'daki olay, saat 16.30 sıralarında Atça Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki A.A., evin yakınında bulunan sulama havuzuna düştü. Bunun üzerine, Murat Aktaş (26), Erkan Aktaş (33) ve Adem Aktaş, A.A.'yı kurtarmak için havuza atladı. 3 kişi yaptıkları müdahale ile küçük çocuğu sulama havuzundan çıkardı. Bu sırada, küçük çocuğun diğer akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük çocuğu kurtarmak için havuza atlayan 3 kişi suda çırpınmaya başladı. Sulama havuzunda bulunan zirai ilaçtan zehirlendikleri tahmin edilen 3 kişi, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Aktaş, Erkan Aktaş ve Adem Aktaş kurtarılan A.A., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Erkan Aktaş ve Murat Aktaş doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Adem Aktaş ve A.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Erkan ve Murat Aktaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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