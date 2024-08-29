Aydın'daki olay, saat 16.30 sıralarında Atça Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki A.A., evin yakınında bulunan sulama havuzuna düştü. Bunun üzerine, Murat Aktaş (26), Erkan Aktaş (33) ve Adem Aktaş, A.A.'yı kurtarmak için havuza atladı. 3 kişi yaptıkları müdahale ile küçük çocuğu sulama havuzundan çıkardı. Bu sırada, küçük çocuğun diğer akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Küçük çocuğu kurtarmak için havuza atlayan 3 kişi suda çırpınmaya başladı. Sulama havuzunda bulunan zirai ilaçtan zehirlendikleri tahmin edilen 3 kişi, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Aktaş, Erkan Aktaş ve Adem Aktaş kurtarılan A.A., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.