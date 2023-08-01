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        Haberler Gündem Güvenlik Zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu

        Zırhlı polis aracı devrildi: 1 polis memuru şehit oldu

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:24
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        Zırlı polis aracı devrildi: 1 şehit
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        Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesindeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allahtan rahmet diledi.

        Emniyet teşkilatına ve şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

        "Zırhlı araç giderken ani manevra, artık araçta teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum."

        Polis memuru Ramazan Kütük
        Polis memuru Ramazan Kütük

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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