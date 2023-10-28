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        Haberler Magazin Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:47
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        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
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        'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.04 izlenme oranı 28.83 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.64 izlenme oranı 23.90 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. 'Kızılcık Şerbeti' Total grubunda ise 7.08 izlenme oranı ve 18.65 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'KIZILCIK ŞERBETİ' OLDU

        Sosyal medyada her hafta çok konuşulan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 4 saat, Kıvılcım 3 saat, Nilay yaklaşık 7 saat, Umut ise yaklaşık 4 saat sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dün akşam yayınlanan bölümde; Mihri’yi korumak için canı pahasına İbrahim’in karşısına çıkan Nursema, Abdullah ve Pembe’nin büyük tepkisiyle karşılaştı. Umut’un karısına sahip çıkmadığını düşünen Abdullah ona da sert çıktı, kızını bir seçim yapmak zorunda bıraktı.

        Babasına sitem eden Nursema, Umut’la kendi evine dönmeyi seçti. Heyecan dolu bölümde Kıvılcım’a ilk televizyon programı çekiminde Ömer eşlik etti. Fakat çekim gününün sonunda Ömer’in, Kıvılcım’a bu işi yapmasını istemediğini söylemesi ikilinin aşkına gölge düşürdü. Bu sırada doktoruyla görüşen Ömer, yaşadığı karmaşık duyguların sebebinin hastalığının yeni bir evresi olduğunu öğrendi. Doğa ve Fatih arasındaki buzların erimeye başladığı bölümde, Cemre bebeğin kırkını uçurmak için aileler bir araya geldi.

        Pembe ve Abdullah arasında bir sorun olduğunu düşünen Nilay, Alev’i konuşturmak için büyük bir yalan söyledi. Abdullah ve Pembe’nin boşanacaklarını Alev’e söyleyen Nilay’ın yalanı ailelerin buluştuğu akşam ortaya çıktı. Pembe ve Abdullah’ın tepkisinden korkan Nilay çareyi evi terk etmekte buldu.

        Mustafa’yı da kızdıran Nilay’ı, Zülkar eve dönmesi için ikna etti. Aynı anda evde yeni çalışmaya başlayan Selvi’nin, Mustafa’nın odasına gelerek ondan hoşlandığını belli etmesi ve bu sırada Nilay’ın gelmesi bölümün finaline damga vurdu.

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        İşte bölümün final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Abdullah ve Pembe’nin, Nursema’nın işe başladığını öğrenmesi gerginliğin dozunu artırıyor. Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen Ömer, Kıvılcım’a ayrılmak istediğini söylüyor. Ailesini geri kazanmaya çalışan Fatih’in, Doğa’ya evlilik teklif ettiği an tanıtıma damga vururken, Doğa’nın yanıtı şimdiden merakla bekleniyor.

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        #kızılcık şerbeti
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