"Zirvedeki şehir" alternatif kış sporları imkanlarıyla nefes kesiyor

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Yurtta kışın sert ve çetin geçtiği illerden olmasına rağmen bu özelliğini hem ekonomik kazanca hem de eğlenceye dönüştüren Erzurum, her geçen gün kış turizminde adından söz ettiriyor. Yüksek rakımı dolayısıyla "zirvedeki şehir" olarak bilinen ve dünyaca ünlü Palandöken ve Konaklı kayak merkezleriyle adından söz ettiren kent, dağcılık, kayak, tırmanış ve yamaç paraşütü tutkunlarını da cezbediyor.

- Buz tutan şelaleleriyle ünlü dağcıları ağırlıyor

Her geçen yıl konuklarının ilgisi artan şehir, son yıllarda ise "sakin kent (cittaslow)" seçilen Uzundere ilçesindeki doğal güzellikleri ve alternatif kış sporları olanakları ile misafirlerinin dikkatini çekiyor.

Doğal güzellikleriyle yazın turistleri ağırlayan ilçe, kışın ise dağlık alanlardaki donan şelalelerinde buz tırmanışı yapmak isteyen dünyaca ünlü dağcılar ve ekstrem sporcularını konuk ediyor. Yurt içinin yanı sıra farklı ülkelerinden de Uzundere'ye gelen dağcılar ve ekstrem sporcuları, 25 metreden 300 metre yüksekliğe varan çok sayıda şelalenin buz tuttuğu yörede farklı rotalardan buz tırmanışı yapıyor.

- Turistler kayak ve yamaç paraşütüyle aksiyon dolu anlar yaşıyor

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralıkta sezona hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi ise sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Kayak merkezinin 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden slalom yaparak inen turistlerin kayak keyfi, aksiyon kamerası ve drone ile görüntülendi. Yüzde 54 eğimi bulunan pistten son sürat inen kayakseverlerin, aksiyon dolu anları nefes kesiyor.

Palandöken Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütü pilotları ise turistleri eşsiz kış manzarasında gezdirerek gökyüzünden kentin güzelliklerini tanıtıyor.