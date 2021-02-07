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Zirveye Aslan pençesi

Galatasaray, bir tarihi galibiyete daha imza attı. Geçen sene 20 yılın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren sarı-kırmızılılar, bu sezon da kritik mücadelede ezeli rakibini 1-0'la geçti

Zirveye Aslan pençesi

Yeni transferi Mostafa Mohamed'in golüyle 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi lider durumdaki Fenerbahçe'yi koltuğundan edip 48 puan ve averajla zirveye yerleşti. Galatasaray, aynı puandaki sarı-lacivertlilere karşı ikili averajda da üstünlük kurarak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın rakibine oranla topa çok daha fazla hükmettiği karşılaşmada, yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın da kurtarışları dikkat çekti. Sosa ve Ozan'ın şutlarına geçit vermeyen Uruguaylı file bekçisi Samatta'nın kale ağzındaki kafa vuruşunda da kalesinde devleşti.

ARDA TURAN İLK KEZ

2011 yılının ardından 9 sene sonra Galatasaray formasına kavuşan Arda Turan için de Fenerbahçe galibiyeti duygusal açıdan önem taşıyordu. Maç sonunda mutluluk gözyaşlarına hakim olamayan Galatasaray kaptanı, sarı-kırmızı formayla Kadıköy'deki ilk galibiyetini yaşadı.

KAYIPSIZ DEVAM

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından çok zorlu bir fikstüre giren Galatasaray, 5 karşılaşmalık periyotta minimum kayıpla devam etmek istiyordu. Sarı-kırmızılılar için bu süreç beklenenden çok daha iyi geçti. Sıfır kayıpla ilerleyen Fatih Terim'in öğrencileri 15 puan toplarken, 13 gol atıp, 2 gol yedi.

YENİ TRANSFERLERİN BÜYÜK KATKISI

Galatasaray'da yeni transferler Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru, muhteşem bir başlangıç yaptı. Son 3 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılıların 5 golü iki oyuncudan geldi. Onyekuru 3, Mostafa Mohamed 2 gol kaydetti.

ÖNCE KUPA, SONRA LİG

Galatasaray, bu galibiyeti bir kenara bırakıp hemen gelecek maçlara odaklanacak. Sarı-kırmızılılar hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile ardından ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki maç da sarı-kırmızılıların evinde oynanacak.

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