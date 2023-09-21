Zıt kutuplar birbirini gerçekten çekiyor mu?

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Çekim bilimi değişken ve karmaşık olsa da, klinik psikolog Ph.D. Vinita Mehta bu teoriyi şöyle açıklıyor: "Araştırmalar, insanların kendilerine daha çok benzeyen bireylere ilgi duyma ve onlarla romantik ilişkiler kurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

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Psychology Today'e göre yaş, din, politik eğilim ve zekanın belirli yönleri de dahil olmak üzere çok çeşitli kişisel özelliklerle karşı karşıyadırlar."