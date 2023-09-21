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        Haberler Yaşam Zıt kutuplar birbirini gerçekten çekiyor mu?

        Zıt kutuplar birbirini gerçekten çekiyor mu?

        Zıt kutupların birbirini çektiği sözünü hepimiz duymuşuzdur. Aslında o kadar yaygın ki, yıllar boyunca pek çok popüler şarkının konusu ve hatta adı oldu. Peki, bu iddiayı destekleyecek somut bir araştırma var mı? İlişki durumunuza bağlı olarak bu sorunun cevabının değişebileceği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:02
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        Frontiers in Psychology dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir çalışmada, hem erkeklerdeki hem de kadınlardaki çekim kalıplarını incelemek için dijital olarak değiştirilmiş görüntüler.

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        Üniversite öğrencilerine hem karşı cinsten bireylerin hem de aynı cinsiyetten bireylerin fotoğrafları verildi. Bazı fotoğraflarda araştırmacılar, görüntülerdeki kişileri, onları izleyen kişiye daha çok benzeyecek şekilde çarpıttı.

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        Ayrıca katılımcılara, yüzleri kendilerininkinden önemli ölçüde farklı hale getirilmiş insanların resimleri de gösterildi. Bulgular, partner ilişkisi içerisinde olan öğrencilerin kendilerine benzeyen kişilerin yüzlerini tercih ettiklerini göstermiştir.

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        Ancak ilişki durumunu bekar olarak bildiren öğrenciler kendilerininkinden farklı yüzlerin görüntülerine daha çok ilgi duyuyorlardı. Bu durumun hem karşı cinsten bireylerin hem de aynı cinsten bireylerin görselleri için de aynı olduğu ortaya çıktı.

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        PARTNER TERCİHLERİ ​​İLİŞKİ DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERME EĞİLİMİNDE

        İlginç bir şekilde bu fenomen bazı hayvan türlerinde de görülüyor. Science Daily'de yer alan habere göre Duke Üniversitesi'nde yürütülen araştırma şempanzelerdeki çiftleşme kalıplarını inceledi. Buldukları şey, şempanzelerin üreme söz konusu olduğunda kendilerininkinden farklı genlere sahip partnerlere daha çok ilgi duyduklarıydı.

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        Bununla birlikte, tıpkı ilişki durumumuzun da değişip değişebileceği gibi, insan tercihlerinin de zaman içinde değişme eğiliminde olduğu görülüyor.

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        Çekim bilimi değişken ve karmaşık olsa da, klinik psikolog Ph.D. Vinita Mehta bu teoriyi şöyle açıklıyor: "Araştırmalar, insanların kendilerine daha çok benzeyen bireylere ilgi duyma ve onlarla romantik ilişkiler kurma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

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        Psychology Today'e göre yaş, din, politik eğilim ve zekanın belirli yönleri de dahil olmak üzere çok çeşitli kişisel özelliklerle karşı karşıyadırlar."

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        İlişkilerdeki partner tercihlerini daha iyi anlamak amacıyla araştırmacılar Nathan Hudson ve Chris Fraley, "kendilerini benzer gören partnerlerin, aslında çok benzer olup olmadıklarına bakılmaksızın, daha tatmin edici ilişkilere sahip olduklarını" belirleyen bir çalışma yürüttüler.

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        Belki de fiziksel çekim söz konusu olduğunda zıtlıklar gerçekten birbirini çekiyordur. Ancak iş kendini adamış bir partner seçmeye geldiğinde bilim, kişilikleri benzer olanların kazanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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