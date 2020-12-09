Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Koronavirüs salgınının arttığı son günlerde tedbirler artırılmıştı. Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 4 OCAK'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk " Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil. Bunların hepsini her şekilde değişikliği dikkate alacak şekilde düşünüyoruz. 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz. Salgının durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız. Yarın okul açılsın denilirse biz her şeye hazırız. Risk varsa biz orada yokuz. Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız. Okulların açılması benim açımdan o kadar önemli ki, velilerimiz, öğretmenlerimiz çok yoruldu."

"Uzaktan eğitim kat kat zordur. Farklı görüşlere sahip bilim insanlarıyla görüşmeler yaptıkça o zaman tablo daha çok netleşiyor. Ben tıp alanında uzman değilim. Her kesimin görüşünü almak zorundayız. Yaptığımız şey sadece bu. Bütün koşullar bütün dünyada farklılaşabiliyor. Örneğin bazı ülkelerde savaş olabiliyor. Her zaman farklı sıkıntılar olabiliyor. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sadece ders çalışarak değil, bir takım el becerileri, farklı zaman geçirmeleri, kitap okumaları daha önemli. Kendini geliştirmek için. Kaynaklar konusunda desteğimiz devam ediyor."

"EBA destek merkezleri çok daha işlevsel hale gelecek. Çok çok çalışmaktan söz etmiyorum, devamlı çalışarak bu sınavlara hazırlanmalarını tavsiye ederim. Her öğrenci de benzer koşullarda sınava girecek. Daha çok sabrederek, daha disiplinli çalışarak yol alacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.