Ziyaret için gittiği oğlunun evinde depreme yakalanan vatandaş: "Ailecek birbirimize sarıldık"

İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki oğlunun evine eşiyle birlikte ziyarete giden Ahmet Usluoğlu, deprem sırasında yataktan duvara savrularak ayağını kırıldığını söyledi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan 78 yaşındaki Usluoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrasında helikopterle kendilerine iaşe getirildiğini belirtti.

"Sallandık ama ne sallanmaydı"

Ailecek birbirlerine sarılarak depremin sonlanmasını beklediklerini anlatan Usluoğlu, "İskenderun'a oğlumun yanına ziyarete gitmiştik. Depreme yakalandık. Yataktan fırlatmış beni. Artık duvara mı yoksa kapıya mı çarptım hatırlamıyorum. Diğerlerinde de çok şükür bir şey yok ama panik çok fazla. Oradaki binalar yatmış. Baya bir zarar var. Ailecek panik içerisindeyiz. Birbirimize sarıldık kirişe tutunduk. Sallandık ama ne sallanmaydı. Allah esirgedi" dedi.

"Helikopter ile iaşe getirildi"

Depremin hemen ardından helikopterle iaşe getirdiğini ifade eden Usluoğlu, "Oğlum eşini annesini aşağıya indiriyor. Sonra tekrar geldi beni sırtında aşağıya taşıdı. Oğlumun ifadesi 'kirişlerde bir şey yok' dedi. Bina yeniymiş 3-5 yıllık. 5 gibi polis lojmanına götürdüler. Orada lokale oturduk. Ankara'dan mı geldi bilmiyorum, helikopter ile iaşe getirildi. Oranın personeli gitti biraz ekmek su getirdi. Ondan sonra da otobüs geldi" diye konuştu.

Usluoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin sağlık personelinden de memnun olduğunu ve bacağından da ameliyata gireceğini sözlerine ekledi.