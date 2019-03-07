Son 2 transfer döneminde Hakim Ziyech için yaptığı girişimden sonuç alamayan Fenerbahçe'de Faslı yıldızın büyüleyici performansı ‘Ah vah’ dedirtiyor. Ajax ile ortalığı kasıp kavuran Solak yıldızın son kurbanı Real Madrid oldu. Bu sezon ligde 20 maçta 14 gol 11 asist yapan Faslı yıldız, takımı Madrid’i elerken açılış golünü attı. Ziyech’in piyasası 35 milyon euro oldu!

NELER OLMUŞTU?

Dick Advocaat, 2016-17 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'de bir transfer istemişti: Hakim Ziyech... Yönetim, yıldız futbolcuyu Twente'den almak için çok uğraşsa da Ziyech, 11 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tuttu.

Advocaat daha sonra bu transferle ilgili olarak, "Ziyech ile bizzat konuştum. Fenerbahçe'ye gelmek istedi. Ancak Ajax, Rostov'a elenince Ziyech'i transfer etti. Onu almaya çok yaklaşmıştık. Hatta oynayacağı pozisyonu bile konuşmuştuk" ifadelerini kullanmıştı.