Her zamanki gibi enerjik ve mutlu bir şekilde objektiflere poz veren Sali, yeni çıkacak şarkısının heyecanını yaşadığını söyledi.

Ziynet Sali, yeni çıkartacağı single çalışması için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Arabesk bir şarkı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını sözlerine ekleyen başarılı şarkıcı, "Harika bir şarkı ve harika bir klip çektik. Bu kez arabesk okudum. Umarım dinleyen herkes beğenir. Gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.