"Zlatan Ibrahimovic 10 yıl öncesinden daha güçlü"

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımının Milan'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

39 yaşındaki Ibrahimovic için '10 yıl önceki Zlatan'dan daha güçlü, daha iyi" diyen Gattuso, "Milan, Ibrahimovic'e gerçekten inanıyor. Takım arkadaşları ceza sahasına bir pas attığında onun alabileceğini biliyorlar. Milan, Serie A'nın en güçlü takımı değil ancak zihinsel olarak hazırlar." ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, Napoli karşısında 2 gol kaydetti. Yıldız oyuncu 79. dakikada sakatlanarak yerini Colombo'ya bıraktı.