Zlate Moravce - Slovan Bratislava maçı istatistikleri

Zlate Moravce ve Slovan Bratislava, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Zlate Moravce son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slovan Bratislava son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Zlate Moravce kazanır 4.00, berabere biter 3.20, Slovan Bratislava kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zlate Moravce son hafta oynanan Trencin maçında 1-4 yenildi.

Slovan Bratislava, Nitra karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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