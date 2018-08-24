Zlate Moravce - Zemplin Michalovce rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Zlate Moravce ile Zemplin Michalovce, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Zlate Moravce 3 puanla 10. sırada, Zemplin Michalovce 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Zlate Moravce, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zemplin Michalovce, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 411. İddaa'da Zlate Moravce kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Zemplin Michalovce kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Zlate Moravce son haftadaki Podbrezova müsabasında 1-0 yenildi.

Zemplin Michalovce, Tatran Presov karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Zlate Moravce, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Zemplin Michalovce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Zemplin Michalovce, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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