Zonguldak´ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara´ya sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN
2022-11-06 03:51:24
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