Zonguldak´ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara´ya sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Madenci yakınlarının bekleyişi

-Yanık tedavisi için sevk edilen madenciden görüntü

-Atatürk Devlet Hastanesi önünden görüntülerHaber-kamera: Ali Sencer ARSLAN, Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK DHADHA-Bölge Türkiye-Zonguldak

2022-11-06 04:04:28



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