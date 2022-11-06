4 işçinin yaralandığı madendeki patlamayla ilgili ocak ve şirket yetkililerinin ifadesi alındı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 MADENCI TABURCU EDİLDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçiden Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Kamilçelebi ve Ersoy Mankır taburcu edildi.

Ankara'ya sevk edilen İlyas Kabuk ve Ali Gezer'in ise tedavilerinin devam ettiği, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Cüneyt Özfidan

2022-11-06 14:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.