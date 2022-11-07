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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi

DHA

Madenci sendikasında ilk kez bir kadın başkan seçildi


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) örgütlü bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası´nda (GMİS) ilk kez bir kadın başkan seçildi. Merkez Servisleri Şube Başkanı seçilerek, 76 yıllık sendika tarihinde bir ilki gerçekleştiren Aysel Yaman Kocabaş (54), "Bir kadın olarak erkek arkadaşların arasından çıkmaktan gurur duyuyorum" dedi. 
1946 tarihinde kurulan Genel Maden İşçileri Sendikası´nda, şube yönetimlerinde kadınlar görev alsa da hiç kadın başkan seçilmedi. Önceki gün yapılan Merkez Servisleri Şubesi´nin kongresinde Aysel Yaman Kocabaş, 116 oyun 70´ini alarak şube başkanlığına seçildi. 76 yıllık sendikanın tarihinde ilk kez bir kadın şube başkanı oldu. Şubesinin aktif olduğu havzada 460 personelin bulunduğunu belirten Kocabaş, "Çalışan olarak 10 kadınımız yoktur. Tabii bir kadın olarak erkek arkadaşların arasından çıkmaktan gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum, hepsini abim, kardeşim, oğlum gibi gördüm. Bundan güzel ne var ki, çok mutluyum" dedi.  
1988 yılında işe başlayan, TTK Genel Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan Kocabaş, "1990 yılından beri sendika camiasının içindeyim. İlk kadın kollarıyla başladım, sendikamızda kadınımız çoktu o zamanlar. O tarihten bugüne kadar da sendika camiasının içindeyim." diye konuştu. 
Türk kadınının her şeyi başarabileceğini söyleyen Kocabaş, şöyle devam etti:  
"Bizde çok kadın çalışmıyor. Genelde bey arkadaşlarımız var ama yıllardır bu camianın içinde oldum, hiç ayrılmadım. GMİS´te profesyonel olarak ilk kadın başkan oldum, bunun için gurur duyuyorum. GMİS´i hep evim gibi bildim, arkalarında durdum. Kadın olarak bu noktada bulunmak gurur verici. Kadının elinin değdiği yer daha bir güzelleşir, aslında her yerde kadın olmalı. Kadının olduğu yer çiçek gibi açar." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-11-07 09:58:15

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