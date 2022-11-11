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217 kiloya ulaşıp, yürümekte zorlanınca tüp mide ameliyatı oldu

DHA

217 kiloya ulaşıp, yürümekte zorlanınca tüp mide ameliyatı oldu


Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yaşayan Ahmet Koçak (43), 217 kiloya ulaşırken, yürüme zorluğu başlayınca tedavi olmaya karar verdi. Koçak, tedavi öncesi diyete girerek 7 kilo verdikten sonra tüp mide ameliyatı oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görevli genel cerrah İlhan Taşdöven, hastanın hareketsiz yaşam nedeniyle kilo aldığını belirterek, "Hastanın obezite ameliyatına karar verdik. Öncesinde 2-3 ay diyet programına aldık. 5-10 kilo arasında kilo verdirttik. Ameliyattan 3 gün sonra da yürüme ve egzersiz hareketlerine başladı" dedi.
Alaplı ilçesinde oturan Adem Koçak, fazla kiloları nedeniyle yürüme zorluğu çekmeye başladı. Ayaklarında ve sırtında ağrı hisseden, merdiven çıkarken de zorlanan ayrıca nefes alma güçlüğü yaşayan Koçak, tedavi olmaya karar verdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi´ne başvuran Koçak için psikiyatri, endokrin, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları ana bilim dallarından oluşan heyet, cerrahi müdahale kararı aldı. Koçak´a önce diyet programı uygulandı. Diyetle 217 kilodan 210 kiloya düşen Koçak, ameliyat edildi.
Genel cerrah İlhan Taşdöven, hastalarının 217 kilo ağırlığında olduğunu belirterek, "Hastamız bize 7 ay önce başvurdu. Evde hareketsiz yaşam tarzıyla kilo almış. Psikiyatri, endokrin, kardiyoloji, göğüs hastalıkları olarak değerlendirdiğimizde hastanın obezite ameliyatına karar verdik. Öncesinde 2-3 ay diyet programına aldık. Hastayı öncelikle 5-10 kilo arasında kilo verdirttik daha sonra ameliyat kararı aldık. İlk etapta tüp mide yaptık. Ameliyat sonrası ertesi gün hastamız su içmeye, 3 gün sonra da yürüme ve egzersiz hareketlerine başladı. Taburcu aşamasına geldi. Hastayı bundan sonraki süreçte diyet programına ve egzersiz programına alacağız. Hastamız hem diyet hem egzersizle hızla kilo verecek. Sağlıklı beslenmeyi öğreteceğiz. Karbonhidrat ve rafine gıdalardan uzaklaştıracağız. Daha çok protein ve sebze ağırlıklı beslenmeyi öğrenecek. Midesi küçüldüğü için çok gıda alamayacak. Bu yüzden de kilo vermesine yardımcı olacak" diye konuştu.
Ameliyat olduktan sonra moralinin yükseldiğini söyleyen Adem Koçak ise "Çocukluğumdan beri kilo alıyorum. Yürürken sırtım, ayaklarım ağrıyordu. Zorluk çekiyordum. Nefes sıkıntısı oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şu an daha iyi hissediyorum. Moralim de düzeldi. Ameliyat olduğum için de daha mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-11-11 10:11:18

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