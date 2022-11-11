Sahibinin peşinden adliyeye giren 'Haydut'u avukat dışarı çıkardı 



Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sahibinin peşinden adliye binasına giren 'Haydut' isimli köpeği, avukat Nergis Tetik dışarı çıkardı. Bir süre adliye kapısında bekleyen köpek, sahibini görünce kucağına atladı; o anlar kameraya yansıdı. 'Haydut'un sahibi Taylan Yılmaz (22), "Bütün Zonguldak'ı öğrendi, tek başına geziyor. Ardımdan geçen sigorta binasına da girdi" dedi.

Zonguldak Adliyesi'nde duruşması olan Taylan Yılmaz, köpeği 'Haydut' ile binanın önüne geldi. Daha sonra Yılmaz, adliye binasına girdi, köpeği de peşine düştü. Durumu fark eden avukat Nergis Tetik, sahibinin peşinden giden köpeği dışarı çıkardı. Tetik, kapı açıldıkça içeri girmeye çalışan köpeği engellemeye çalıştı. Köpeği severek, oyalamaya çalışan Tetik, "Sahibini bekliyor, peşinden ağlıyordu" dedi. Daha sonra avukat Tetik de içeri girdi, köpek adliye kapısında beklemeye başladı.

`Haydut´ duruşma bittikten sonra kapıdan çıkan sahibi Yılmaz'ın kucağına atladı. Taylan Yılmaz, bir süre burada köpeği ile oynadı.

'ARDIMDAN SİGORTA BİNASINA DA GİRDİ'

Babasıyla birlikte kent merkezinde büfe işleten Taylan Yılmaz, "Küçükken büfemize gelmişti. Sahiplenip baktık, ona araba çarptı. Veteriner tedavisi gördü. Öyle yapınca daha da bağlandı bize. Biz de bırakmak istemedik. Kimliğini çıkarttık. Bütün Zonguldak'ı öğrendi, tek başına geziyor. Benim ardımdan geçen sigorta binasına da girdi. Siz köpeği seviyorsunuz, köpek de sizi seviyor. Yaklaşık 2 yıldır bakıyoruz. Kaza da geçirdiği için ayrı bir sempatimiz var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-11-11 10:13:00



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