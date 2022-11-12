Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen N.K.´nin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.
Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.´yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü´ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K.´nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-11-12 14:32:19
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