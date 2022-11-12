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Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı

DHA

Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı


Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen N.K.´nin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.
Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.´yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü´ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K.´nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2022-11-12 14:32:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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