Prof. Dr Aydemir: Prematüre bebeklerde en önemli besin maddesi anne sütü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr Aydemir: Prematüre bebeklerde en önemli besin maddesi anne sütü

DHA

Prof. Dr Aydemir: Prematüre bebeklerde en önemli besin maddesi anne sütü


Ali Sencer ARSLAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakımda sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi'nde tedavi gören 'prematüre' bebekler ile aileleri 'Dünya Prematüre Günü'nde yapılan etkinlikte buluştu. Etkinlikte doktorlar da ailelere bilgi verip, süreci anlattı. Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, prematüre bebeklere ilişkin konuştu. Türkiye'de her yıl 1,5 milyon doğum yaşandığını, bunların da yüzde 10'unun erken doğum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, bu bebeklerin 3'te 1'nin 1500 gramın altında dünyaya geldiğini söyledi. Bu bebeklerin yoğun bakım süreçlerindeki zorluklardan bahseden Prof. Dr. Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakım sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.
'İLK BİR YIL ÇOK ÖNEMLİ'
Prematüre bebeklerde ilk 1 yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, "Taburcu olduktan sonra bu bebeklerde sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sağlamaya çalışıyoruz. Rutin çocukluk çağı aşıları dışında bu hastalarda hem grip virüsüne hem de RSV dediğimiz mikroorganizmaya karşı ilaç tedavisi uyguluyoruz. 5 ay koruma sağlıyoruz. Bu dönemde daha az hastalanmaları için kalabalık, kapalı yerlerden uzak tutulmalarını ve okul çağındaki çocuklarla temas kurmamalarını öneriyoruz. Ayrıca önerdiğimiz ilaç ve aşı uygulamalarını, kış dönemi boyunca düzenli yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
'HAZIRLIKLI OLUN, ÖLECEK DEDİLER'
Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Hülya Kızılkiren, oğlu Enes Hamza'nın 24'üncü haftada dünyaya geldiğini belirterek, "647 gram doğdu sonra 480 grama kadar düştü. İyice durumu ağırlaştı. Sonra bir mucize oldu ve toparlamaya başladı. Çok zor bir süreç geçirdik. 'Hazırlıklı olun, ölecek' dediler. 4,5 ay yoğun bakım önüne gelip, gittik. Gözlerinde ROP (Prematüre Retinopatisi) rahatsızlığı vardı, ameliyat oldu. 4,5 ayın sonunda eve aldık. Bakımı zor, normal bebeklere benzemiyor. Her türlü çok zor ama bugününe gelmesine şükrediyoruz. Bu hale gelmesi, bizim için çok büyük mucize" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-11-18 11:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi
YEREL HABERLER Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması ...
Tek böbreğini kaybetme riski taşıdı, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Tek böbreğini kaybetme riski taşıdı, eşinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.