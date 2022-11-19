Kazada ölen Buğra astsubay toprağa verildi

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Ali Sencer ARSLAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)MANİSA'da otomobiliyle traktöre çarptıktan sonra tedaviye alındığı hastanede dün hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Buğra Kök (25), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aynı kazada yaşamını yitiren annesi Hatice Kök'ün (53) mezarının yanında toprağa verildi.

Olay, 16 Kasım günü Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Uşak'tan, İzmir yönüne giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yöne giden Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı. Pulluğa saplanan otomobilde Astsubay Buğra Kök ile annesi Hatice ve babası Ercan Kök (54) ve ablasının oğlu Metehan Dutar (3) ve traktör sürücüsü yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Kök kurtarılamadı. Kök, dün Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SİLAH ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Buğra Kök de dün hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından cenazesi baba ocağına getirilen Buğra Kök'ün Saltukova'daki evine Türk bayrağı asıldı. İzmir Karaburun'da görev yapan Kök'ün silah arkadaşları da tören üniformalarıyla arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Taziyeleri kabul eden Ercan Kök, göğsünde oğlunun fotoğrafını taşıdı. Buğra Kök´ün, Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri birlik taşıdı. Evinin önünde dualar okunup helallik alındıktan sonra götürüldüğü İstasyon Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kök, annesinin yanında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-11-19 14:25:34



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