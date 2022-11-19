Otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

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Cüneyt ÖZFİDAN, ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada Zehra Aydın (38) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 YB 731 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ayhan Aydın´ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak karşı şeride savruldu. Ters dönen araçta bulunan sürücü Ayhan Aydın, Umut Aydın, Rümeysa Dizdar ve Zehra Aydın yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Zehra Aydın, doktorların müdahalelelerine rağmen hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2022-11-19 22:40:34



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