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Palayla saldırıp kaçtı, çektiği silah tutukluk yapınca yakalandı

DHA

Palayla saldırıp kaçtı, çektiği silah tutukluk yapınca yakalandı


Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Enes Yaprak (30), husumetlileri Hakan T. ile Volkan T.'ye pala ile saldırmaya çalıştı; kaçmaya çalışırken karşılaştığı ikiliye bu kez tabanca doğrulttu. Yaprak, silah tutukluluk yapınca yakalandı. 
Olay, 18 Kasım'da, ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. ve Volkan T. ile Enes Yaprak, Çay Sokak'taki markette karşılaştı. Husumetli ve alkollü oldukları öğrenilen taraflar, tartışmaya başladı. Bu sırada Yaprak, husumetlilerine pala ile saldırmaya çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gelmesiyle Yaprak, olay yerinden kaçmak istedi. Daha sonra taraflar, Veysel Atasoy Caddesi'nde karşılaştı. Enes Yaprak, bu kez belinden çıkardığı tabancayı Hakan T. ve Volkan T. ile Satılmış K.'ye doğrulttu. Silah tutukluk yapınca ateş almadı. Polis ekipleri, Yaprak dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Enes Yaprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Cüneyt ÖZFİDAN
2022-11-20 15:56:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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