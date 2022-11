Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (8)

KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BOLU VE SAKARYA´DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce´de sabaha karşı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yoğun olarak hissedildiği Bolu ve Sakarya´da da eğitime bir gün ara verildi.

SOYLU: KÖYLERDEKİ TARAMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Depremin ardından Ankara AFAD Genel Müdürlüğü´ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeler valilik, emniyet, jandarma, kaymakamlık ve muhtarlıklarının görevinin başında gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Soylu, Düzce´de köylerdeki taramaların büyük ölçüde tamamlandığını, birkaç ahır yıkıntısı dışında ağır hasarlı ve bina çökmesi gibi ihbarların alınmadığını belirtti.

`EN BÜYÜĞÜ 4,2 45 ARTÇI SARSINTI OLDU´

Bakan Soylu, AFAD verilerine göre saat 06.00´ya kadar en büyüğü 4.2 olmak üzere 45 artçı sarsıntının olduğunu ifade etti. Dışarı çıkan vatandaşlara da battaniye sevkiyatının yapıldığını belirten Bakan Soylu, olası hırsızlık ve benzeri olumsuzluklara karşı jandarma ile polis ve bekçilerin görevinin başında olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan helikopterle Düzce'ye gitti.

TATAR: VATANDAŞLAR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURSUN

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var" uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, "Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu" dedi.

ZONGULDAK'TA VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Zonguldak´ta da hissedilen depremde vatandaşlar panik yaşayarak sokağa çıktı. Birçok vatandaş kendisiyle birlikte evcil hayvanlarını da yanında dışarı çıkardı. Deprem anında uyuduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Muhammet Can Altay (19), "Hafif şiddetliydi ama şaşırdık açıkçası, asansöre binmedik. Tam çök kapan yapacaktık ama o süre içinde deprem sonlanmış oldu. Şükür bir şey olmadı. Direkt sokağa çıktık. Şimdilik eve dönmeyi düşünmüyoruz." dedi.

Döndüye Fındıklı (74), depreme yatakta yakalandığını ve dışarı çıktığını söyledi. Fındıklı "Uyurken sallandım. Bismillahirahmanirahim deyip deprem oluyor dedim. Kalktım ayağımın üstüne, birkaç adım atıp kendime gelir gibi oldum. Baktım millet sokakta. Sokağa indim bende" diye konuştu.

EREĞLİ´DE ESKİ BİR BİNADA ÇATLAK OLUŞTU

Ereğli ilçesinde de bazı vatandaşlar deprem anında yaşadıkları korku ile birlikte evlerini terk etti. Bazı vatandaşlar evlerinden aldıkları battaniye ve yastıklarla arabalarına binerek uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sokakta çocuklarıyla beklemeye başladı. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Bölücek Mahallesinde Mehmet Yıldırım´a ait eski bir binada çatlak meydana geldiğini belirterek, "Şu anda AFAD ve itfaiye ekiplerimiz de olay mahallinde çok şükür can ve mal kaybı yok" dedi.

BURSA VE YALOVA'DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa ve Yalova´da da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan sokaklara çıktı. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat "Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5,9 şiddetindeki depremde ilimizde an itibarıyla tespit edilen bir olumsuz durum yoktur" ifadesini kullandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Yalova'mızın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Geçmiş olsun Yalova´m." dedi. (DHA)Ali Sencer ARSLAN, Aytaç ÖZTÜRK, Sinan KABATEPE-İsmail Hakkı SEYMEN-Özgür YILDIZ/ZONGULDAK-BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN Aytaç ÖZTÜRK Sinan KABATEPE

