Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (32)

DEPREM ANINDAKİ IŞIK HÜZMESİ KAMERADA
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandıracı'ya ait evin güvenlik kamerasına, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi yansıdı. Görüntülerde, deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2022-11-23 14:44:33
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