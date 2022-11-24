Otomobil, iş makinesine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

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Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde DevrekEreğli kara yolu Mumcuoğlu köyü Babadağ mevkisinde meydana geldi. Durmuş K.'nin kullandığı 67 VH 175 plakalı otomobil, aynı yöne giden iş makinesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki İsmet Güner yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Güner, hayatını kaybetti. İlçede ekmek sattığı öğrenilen Güner'in cenazesi, Sakallar köyünde toprağa verilecek.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-11-24 14:07:45



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