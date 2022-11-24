Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde taksici ile müşterinin para üstü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Serkan E., eksik para üstü verdiği iddiasıyla tartıştığı taksi şoförü Rasim Çömeten´i darbetti, müdahale eden diğer taksi şoförü Semih Ünal´ı ise bıçakla yaraladı. Saldırgan yakalanırken, yaralı taksici kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Taksi durağında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi´ndeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan E. ve arkadaşları taksi durağına gelerek Rasim Çömeten´in aracına bildi. Çömeten yolcuları indirdikten sonra durağa döndü. Yaklaşık 30 dakika sonra durağa gelen Serkan E., taksi şoförü Rasim Çömeten´e 200 TL. verdiğini ancak kendisine 100 TL. üzerinden para üstü ödendiğini iddia etti. İkili arasında tartışma yaşanırken durakta bulunan bir başka taksi şoförü Semih Ünal, müdahale ederek Serkan E.'yi dışarı çıkardı. Ancak tartışma burada devam edince Serkan E., beraberinde getirdiği bıçakla Ünal'ı yaraladı, ardından durakta bulunan Çömeten'i i de darbettikten sonra kaçtı. Yaşanan kavga ise taksi durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Semih Ünal, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Taksi durağının güvenlik kamerası ise yaşananları kaydetti.

TAKSİ DURAĞI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Taksi durağı başkanı Ergin Kuzu, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 04.30 gibi şahıs 5 kişi ile beraber taksiye biniyor. Taksici, arkadaşı evine bırakıyor ve tekrar durağa dönüyor. 30-35 dakika sonra şahıs tek başına geri geliyor. Durakta iki nöbetçi arkadaşımızın yanına gelip `Ben 200 TL. verdim 100 TL. vermedim´ diye münakaşa başlıyor. Arkadaşımız `100 TL verdin, vatandaş ise 200 TL.' diyor. Kendi aralarında münakaşa olunca diğer taksici arkadaşımız Semih, dışarı çıkarıyor şahsı, uzaklaştırıyor. O arada dışarı çıkardığı zaman yanında getirdiği büyük bir bıçakla Semih arkadaşımızı yaralıyor diğer arkadaşımızı darbettikten sonra kaçıyor. Bizde haberi aldıktan sonra hemen ambulansa haber verdik. Hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat ameliyat sürdü. Yani ciddi yaralanmış. Şu an sağlık durumu iyi. Semih kardeşimi hastaneye götürdükten sonra kamera kayıtlarından şahşın ekran görüntüsünü aldık. Kendi gruplarımızda paylaşarak sahsın kimliğini belirdik. Emniyet güçlerine bildirdik, yakalanmasına biz de yardımcı yardımcı olduk. Bu arada tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-11-24 22:25:59



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