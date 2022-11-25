Zonguldak'ta kuvvetli yağış ve rüzgar; balıkçılar denize açılamadı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli yağış ve rüzgar, sabah saatlerinde de devam etti. Zonguldak Limanı´nda boyu yaklaşık 5-6 metreyi aşan dalgalar kayalıklara çarptı. Zaman zaman dalgalar, dalgakıranı aşarak limanın içine döküldü. Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-11-25 11:00:08



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