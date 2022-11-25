Otomobil alev alev yandı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yenidoğanlar köyünde sabah saatlerinde Orçun Akman´a ait otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Aracı park edip inen Akman, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, bir vatandaş aracın yandığı anları cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE
2022-11-25 14:34:54
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