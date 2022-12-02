Taksici ile otomobil sürücüsünün yumruk yumruğa kavgası kamerada 



Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, otomobilini caddeye park edince trafiğe neden olan sürücü ile kendisini uyaran taksici, yumruk yumruğa kavga etti. Bu anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 25 Kasım'da, Ereğli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İ.A., cadde üzerinde park ettiği otomobiliyle trafiğin durmasına neden oldu. Taksi sürücüsü Durmuş Çekin, trafiğin kilitlenmesi üzerine otomobil sürücüsü İ.A.´yı uyardı. İ.A. ile Çekin arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Çekin ve İ.A., yumruk yumruğa kavga ederken, bu anlar ise aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çekin´in açılan kaşına dikiş atıldı. Tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine, ifadeleri alındı.

Hastane durağında taksicilik yapan Durmuş Çekin, trafiğin kitlenmesi nedeniyle uyardığını belirterek, "Vatandaşın bir tanesi orda park alanı boşalsın, diye beklerken trafiği kapatmış, arabasını bırakmış yola kendisi de arabanın başında. Müşteriye gitmem lazım, diye uyardık. Şahıs bizzat direkt saldırmak maksadıyla üzerime geldi. Üzerime gelir gelmez vurmaya başladı. Biz de kendimizi korumak için haliyle savunmaya geçtik. Şikayetçi oldum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-12-02 10:23:09



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