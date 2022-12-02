Zonguldak'ta, üzerine kömür yığını düşen maden işçisi yaralandı

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, özel bir maden ocağında üzerine kömür yığını düşen işçi Yaşar Cinkavuk (22), yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi´nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. 16.0000.00 vardiyasında çalışan Yaşar Cinkavuk, iddiaya göre, üzerine kömür yığınının düşmesi sonucu yaralandı. Cinkavuk, mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar Cinkavuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-02 23:06:49
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