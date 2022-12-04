Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, ormanda yakalandı; yanında ailesi de vardı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta 'dur' ihtarına uymayıp polisin üzerine otomobili süren sürücü, eşi ve çocuğunun da bulunduğu aracında, ormanda saklanmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Zonguldak-Ankara yolunun Gökgöl Mağarası kontrol noktasında meydana geldi. Dur ihtarına uymayan 67 ABG 923 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan P (24), polisin üstüne aracını sürerek kaçmaya başladı. Polisler otomobilin peşine düşerken, ormanda farklı ilçelere geçişi sağlayan patika yollar bulunması sebebiyle bölgeye takviye ekip çağrıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Hakan P., eşi ve küçük çocuğunun bulunduğu otomobille ormanda bulundu. Hakan P. kelepçelenerek gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan eşi ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemler esnasında küçük çocukla polis ekipleri ilgilendi.

Hakan P.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirtilirken, otomobilinin muayene ve sigortasının olmadığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz, muayenesiz, sigortasız araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazılacağı öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-12-04 17:45:48



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