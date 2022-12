Restoranın önündeki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde restoranın önünde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Kerem C. tutuklandı.

Olay, 25 Aralık günü gece saatlerinde Ereğli Yalı Caddesi´nde meydana geldi. Alkollü restoranın sahibi Onur Ç. ve müşteri Şaban A. restoranın önünde sohbet ederken, iddiaya göre yaklaşan kar maskeli saldırgan tabancayla ateş açtı. Kurşunlar Onur Ç. ve Şaban A.´nın ayaklarına isabet etti. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

ANKARA´DA YAKALANDI

Polisin teknik takip ve kamera inceleme çalışmalarının ardından saldırganın kimliği tespit edildi. Ankara´da olduğu belirlenen şüpheli Kerem C., yapılan operasyonla yakalandı. Ereğli´ye getirilen Kerem C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kerem C. savcılıkta ve mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Kerem C. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-12-05 20:53:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.