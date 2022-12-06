Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, kuyumcudan 2 adet sahte 50 dolar ile altın alan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 şüphelinin üstünde yapılan aramada, 4 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
Olay, 30 Kasım´da kent merkezindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kişi 2 adet 50 dolarlık banknot ile altın aldı. Kuyumcu dolarları bankaya yatırmak istediği esnada vezne görevlisi paraların sahte olduğunu tespit etti. Görevliler durumu polise bildirince soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelinin aynı gün İstanbul´a gittiği belirlendi. 4 Aralık´ta tekrar Zonguldak´a gelen V.Ö. ve S.K., kentte buluştukları G.S. ile Devrek ilçesinde yakalandı. 3 kişinin üstünde yapılan aramada, 4 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. 3 kişi mahkeme tarafından 'parada sahtecilik' suçundan adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:
-Sahte dolarlar
-3 kişinin adliyeye çıkarılması
-Adliye binasından görüntüler
DHA-Gündem Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-12-06 00:40:38
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