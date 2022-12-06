Zonguldak'ta, 'Silindir' operasyonunda 11 kişi gözaltında

Ali Sencer ARSLANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, suç örgütlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 'Silindir' operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Ülke genelinde başlatılan 'Silindir' operasyonu kapsamında Zonguldak'ta da polis ekipleri operasyon düzenledi. Ereğli ilçesinde B.Y. (50) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişiden 11'i yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada 2'si kurusıkı, 11 tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1009 tabanca mermisi, 147 av tüfeği fişeği, 54 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ele ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE
2022-12-06 15:19:44
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